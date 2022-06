Stop met filmpjes op TikTok van 'flauwvalchallenge', zeggen Oost-Vlaamse scholen,"er is geen controle op privacy"

In het Stella Matutinacollege (SMC) van Lede kwamen de leerlingen zelf de filmpjes tonen aan de leerkrachten. De "flauwvalchallenge" is er geen groot probleem, maar de school stuurde net als verschillende andere scholen een brief naar ouders en leerlingen om hen te wijzen op de privacyregels. "Beelden verspreiden van personen die daar geen toestemming voor geven, is strafbaar. De leerlingen weten dat vaak niet, we gaan daarover met hen in gesprek", zegt adjunct-directeur Sarah Portier. Scholen vragen altijd aan ouders van leerlingen of ze toestemming geven om beelden van hun kinderen op de sociale mediakanalen van de school te zetten. In vele scholen staat bovendien in het schoolreglement dat de gsm niet mag gebruikt worden op school of tijdens de lessen. Ook dat is een reden om te waarschuwen voor de filmpjes.