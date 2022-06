Tot 2 uur 's nachts vergaderd, maar nog geen akkoord binnen regering om defensiebudget te verhogen naar 2 procent

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil binnen twee weken op de NAVO-top in Madrid kunnen aankondigen dat ons land effectief naar die 2 procent gaat in 2035. Maar de groenen stappen niet zomaar mee in dat verhaal. Er is al een forse verhoging geweest - een half procent extra zou neerkomen op 2,8 miljard euro per jaar - en er zijn nog andere uitdagingen die op ons liggen te wachten, redeneren ze.



"Er zijn ook het Akkoord van Parijs en internationale klimaatengagementen", zei kersvers Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout afgelopen zondag in "De zevende dag". "We mogen de discussie niet verengen tot enkel de internationale verdragen rond Defensie." Hij pleit ervoor te praten in een breder budgettair kader over alle uitdagingen waar de samenleving voor staat en af te wegen wat dan het meest fundamenteel is.