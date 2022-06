Antwerpen wil stille studenten via slimme geluidsmeters: Te veel lawaai? Dan verschijnt 'a.u.b. stil' 

Na verschillende klachten over nachtlawaai van bewoners uit de Antwerpse studentenbuurt grijpt de stad in met geluidsmeters. "We hebben vijftien mcirofoons geplaatst op gevels en vensterbanken langs de Ossenmarkt en de Stadswaag. We meten de decibels en proberen objectief in kaart te brengen of het lawaai afkomstig is van muziek, gezang of geroep", zegt schepen Erica Caluwaerts (Open VLD) aan Radio 2.

"Voor alle duidelijkheid: we meten enkel de aard, van het geluid en registreren geen gesprekken. Als er te veel lawaai is, verschijnt er een boodschap op mobiele schermen. We willen iedereen bewust maken dat er mensen slapen. Dat geldt niet alleen voor studenten, ook voor toeristen", aldus Caluwaerts.

Het proefproject loopt enkele maanden. Als de evaluatie succesvol is, wil de stad de technologie ook inzetten op andere pleinen met geluidsoverlast.