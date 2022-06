Gent plant maatregelen tegen blauwalgen in Blaarmeersen: "Door klimaatopwarming meer last van"

Blauwalgen komen niet alleen vaker voor door "natuurlijke" factoren, zoals de klimaatopwarming. Ook bladafval dat in het water valt, kan een rol spelen. Daarnaast is er ook de impact van de mens. De experten stellen een sensibiliseringscampagne voor om ervoor te zorgen dat er minder zwerfafval is én om zwemmers te vragen niet in het water urineren. Beide factoren kunnen ook een impact hebben op de waterkwaliteit. Het is onduidelijk of de stad hier op ingaat. "Het rapport is vers van de pers, we gaan het verder bestuderen om dan de nodige maatregelen te nemen."