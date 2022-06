Amerikanen rekenen hotel The Post in Gent tot een van de 500 beste ter wereld

Joachim Schlosser weet dat er 8 miljoen lezers hebben gestemd op de hotels. Het staat bij legendarische hotels als The Ritz in Londen of George V in Parijs. "Het zijn echt de hotelgasten zelf die stemmen. 20 procent van onze hotelgasten komen uit de Verenigde Staten." Hij hoopt dat er nu nog meer Amerikanen naar Gent komen. "Amerikanen komen vaak voor een lange periode om Europa te doorkruisen. Als ze voor België kiezen, dan kijken ze in die lijst en daar staat dan maar 1 hotel in, dus dat is mooi meegenomen."