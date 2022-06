Gentse staalfabrikant ArcelorMittal neemt eerste subsidievrije windmolens in gebruik

“De zes windturbines die wij vandaag in gebruik nemen hebben een totale kostrpijs van ongeveer 45 miljoen euro”, zegt Jan Caerts, gedelegeerd bestuurder van windmolenexploitant Storm. “ArcelorMittal zal 20 jaar lang alle stroom van de 3 grootste turbines kopen aan een vaste prijs waardoor wij onze investering kunnen terugverdienen. Windenergie is trouwens vandaag de goedkoopste manier om stroom op de markt te brengen. In een gemiddeld windmolenpark in Vlaanderen met grote windturbines zoals deze kost stroom zo’n 50 euro per MWh terwijl de groothandelsprijs voor stroom naar de 200 euro per MWh gaat.”