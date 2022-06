Onderzoek naar onthaalmoeder in Veurne: jongetje mogelijk door elkaar geschud

Het jongetje kwam enkele weken geleden in het ziekenhuis terecht nadat hij bij een onthaalmoeder in Veurne had verbleven. Mogelijk gaat het om kindermishandeling, want het kindje zou door elkaar zijn geschud. Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. Dat moet nu duidelijk maken of de mishandeling bij de onthaalmoeder is gebeurd of ergens anders.

"Het gerechtelijk onderzoek voor slagen en verwondingen bij een minderjarige loopt momenteel tegen onbekenden", laat het parket van West-Vlaanderen weten. "Tijdens het onderzoek worden alle pistes opengehouden om te weten te komen wat er gebeurd is met het slachtoffertje. De verhoren moeten nog gebeuren, onder meer bij de onthaalmoeder. Op dit moment is er niemand gearresteerd."

Twee jaar geleden belandde een andere baby die bij dezelfde onthaalmoeder verbleef, ook al in het ziekenhuis. Maar na een onderzoek besloot het gerecht toen om de onthaalmoeder niet te vervolgen.