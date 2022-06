S.M.A.K. brengt kunst naar de ziekenhuizen: "Iedereen heeft een eigen interpretatie bij elk werk"

"Wat doen we voor we op reis vertrekken? We nemen onze reiskoffer en stoppen er alle spullen in die we nodig hebben", legt artistiek directeur Philippe Van Cauteren uit. "Het S.M.A.K. is met dit project op reis. In onze koffer zitten kunstwerken die passen, niet te groot zijn of opvouwbaar zijn en die verschillende types kunst aanspreken."