Grootste satellietfabriek van Europa komt in Charleroi: 500 satellieten per jaar en 500 extra jobs tegen 2025

Aerospacelab is in 2018 opgericht door Benoît Deper en heeft intussen ook een vestiging in Zwitserland en Frankrijk. Het bedrijf haalde in februari 40 miljoen euro aan investeringen op, onder meer bij vliegtuigbouwer Airbus, BNP Paribas Fortis en de Waalse investeringsmaatschappij Sambrinvest. Eerder haalde het bedrijf al 20 miljoen euro op. Aerospacelab telt momenteel meer dan 140 voltijdse werknemers. In de satellietfabriek in Charleroi zullen 500 werknemers tewerkgesteld worden.