Guy Swinnen krijgt cultuurtrofee van stad Diest: “Diest is altijd een beetje de basis geweest van The Scabs”

Swinnen begon zijn carrière in 1978 met The Scabs, en groeide daarmee al snel uit tot één van de bekendste rockgroepen van ons land. “Als frontzanger en gitarist van The Scabs lag de wereld al meermaals aan zijn voeten, maar toch bleef hij hondstrouw aan zijn geboortegrond,” laat de stad weten.

Volgens Swinnen is Diest altijd een beetje de basis geweest voor The Scabs. “Ik ben sinds eind jaren 70 bezig met muziek. We hebben met The Scabs veel aan Diest te danken. De hoesfoto van onze eerste single is bijvoorbeeld in een straatje in Diest genomen. De connectie is er altijd geweest. Het is fijn dat de stad dat erkent en waardering heeft voor wat ik doe.”