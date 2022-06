Cardiologen testen je hart gratis in Wijnegem Shopping Center

Vandaag kan je in het het Wijnegem Shopping Center je hart laten testen door cardiologen. Tijdens deze “week van het hartritme” ligt de focus op screening van voorkamerfibrilatie. “Dat is één van de meest voorkomende hartritmestoornissen”, vertelt cardioloog Bruno Swagten van ZNA Middelheim in Antwerpen. “Door de stoornis gaat je hart plots onregelmatig kloppen. Dat kan er voor zorgen dat er klonters ontstaan in het hart en zo kan je een beroerte krijgen. Door je hart tijdig te laten controleren, kunnen we die beroertes voorkomen.”