Helft minder vervuiling in Annie Cordytunnel in tien jaar tijd

"Toen in 2017 de renovatie van de voormalige Leopold II-tunnel werd overwogen, maakte het college van de gemeente Koekelberg zich zorgen over de vervuiling in het Elisabethpark, onder meer door de lozing van schadelijke gassen uit de tunnel via de luchtroosters die zich in het park bevinden", herinnert het verkozen parlementslid zich in zijn vraag aan de minister.