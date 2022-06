Oude bakstenen, dakpannen en vloeren van Hof ter Laken in Booischot opnieuw gebruikt in plaats van weggegooid

"Dat zal in drie stappen gebeuren", zegt Philippe De Backer van de Stichting Kempens Landschap die de werken coördineert. "Eerst worden de binnen- en de buitenkant volledig gescand. Die scan levert een volledige materialenlijst. Op die materialenlijst is te zien hoe groot elk onderdeel, baksteen, dakpan, houten balk enzovoort is en ook in welke staat die nog zijn. Aan de hand van die lijst kunnen we dan bepalen wat we toch afbreken, welke materialen we recupereren en wat we eventueel tweedehands verkopen."