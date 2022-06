Coronacijfers stijgen, maar viroloog Steven Van Gucht is niet ongerust: "Ik maak me geen zorgen over de vakantie"

Als we die curve bestuderen, zien we dat er nu gemiddeld 1.878 besmettingen per dag worden vastgesteld. Dat is 15 procent meer dan vorige week. Bij de ziekenhuisopnames zijn we dezelfde trend: een stijging van 19 procent tegenover vorige week. "Die stijgingen lijkt vrij spectaculair, maar eigenlijk gaat dat in absolute aantallen nog altijd over relatief weinig besmettingen", zegt Van Gucht. Het aantal opnames is volgens hem ook niet zorgwekkend, omdat de druk op de zorgsector beperkt blijft.