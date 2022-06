Werkgevers leggen indexsprong op tafel in ruil voor nettopremie van 500 euro

"Het is goed dat ze hun rol spelen, maar ik stel wel vast dat er ook een groep mensen is met een lager loon of het middenloon die het echt wel heel moeilijk heeft vandaag. Dat voel je, dat zijn mensen die geen bedrijfswagen of tankkaart hebben en die tussen 2.000 en 3.000 euro verdienen. Voor hen weegt deze crisis heel zwaar. Tussen werknemers is het verschil heel groot in hoe ze worden aangetast. Dat zoeken naar oplossingen is dus constructief, maar je neemt dan ook wel een index af van de lagere lonen en dat ligt niet op tafel in de federale regering."