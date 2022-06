Neeroeteren heeft uniek dialectwoordenboek: geen papieren exemplaar maar woorden te beluisteren via app

"Met dit woordenboek koesteren we onze taal en bewaren we ons erfgoed", gaat Gil Geron verder. "Want een taal hoort bij een cultuur. Daarom vind ik het zo fijn om dialect met mijn kleinkinderen te praten. Want een dialect is veel rijker. Een dialect heeft veel meer nunances en is daardoor veel kleurrijker. Als ik met mijn kleinkinderen praat, ga ik voluit in het dialect. Sommigen van hen worden ook in het dialect opgevoed. Mijn conversaties met hen zijn dus echt wel heel kleurrijk", lacht Gil.