Gemiddeld meer dan 1 miljoen euro voor appartement op dijk in Knokke: vergelijk hier de vastgoedprijzen per kustgemeente

Ondanks de prijsstijgingen blijft kustvastgoed populair. In 2020 zat het aantal vastgoedtransacties aan de kust al in de lift en die stijging heeft zich doorgezet in 2021. Het aantal transacties steeg nog eens met 13,4 procent in vergelijking met 2020. Ter vergelijking: voor de coronacrisis steeg de verkoop van vastgoed aan de kust ongeveer met 2 à 3 procent per jaar.

“Dat is nog steeds een gevolg van de coronacrisis", verduidelijkt Van Opstal. "Kort na de lockdown in 2020 was er een stormloop op vastgoed aan de kust en dat heeft zich doorgezet in de eerste helft van 2021."