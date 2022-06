Laatste brug naar Severodonetsk vernietigd: strategische stad in oosten van Oekraïne afgesloten van rest van het land

De strijd in de Donbas is bijzonder hevig en bloedig. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat de menselijke tol van de oorlog daar “afschuwelijk” is en dat er “om elke meter grond” gevochten wordt. “De gevechten in de Donbas zullen de militaire geschiedenis ingaan als de meest brutale veldslagen in Europa”, zei Zelenski in zijn nachtelijke videoboodschap.