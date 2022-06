Lennert (17) uit Menen revalideert na ongeval tijdens storm Eunice: "Waarom zijn wij gaan joggen op dat moment?"

Vier maanden na het ongeval revalideert Lennert in het UZ Gent. In het weekend mag hij ook al naar huis. Hij heeft ook een motto: "Wanneer ik definitief naar huis kom, is het zonder rolstoel". Zijn stiefvader vult aan: "Lennert is zeer positief. Hij wil strijden tot het maximale."

"Mijn vrouw vraagt zich vaak nog af waarom ze is gaan lopen met hem. De storm kwam al op, maar was op dat moment nog niet op het hevigste punt. Er is een vorm van schuldgevoel, maar we kunnen niet terugdenken, we moeten vooruitkijken", besluit hij.