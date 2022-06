Lieven Scheire spot mooie stadsfossiel in Hasselt: “Eens je erop let zie je ze overal”

300 miljoen jaar oud, dat is nog ouder dan het tijdperk waarin de dinosaurussen leefden. En toch is het vrij makkelijk om overblijfselen van toen te vinden. “Eens je erop gaat letten kan je het niet meer niet zien,” legt Lieven Scheire uit. “Je zoekt gewoon naar de typische blauwe steen of arduinsteen. Mogelijk vind je zo’n steen al in je eigen huis, of in je eigen straat of in de stad. Vensterbanken, drempels en trappen, als ze van arduinsteen zijn gemaakt vind je er vrijwel zeker ook fossielen in terug! Toen ik van het station van Hasselt naar het cultureel centrum wandelde heb ik op korte tijd enkele honderden fossielen gezien.”