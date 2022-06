Lizzo verandert songtekst van haar nieuwste single "Grrrls" na kritiek over beledigende term 

Fans waren verontwaardigd dat uitgerekend Lizzo de kleinerende term in haar liedjestekst opnam. De Amerikaanse popster staat namelijk bekend om haar activistische songteksten. Bovendien is ze de belichaming van "body positivity". De volslanke zangeres spreekt openlijk over de weg die ze heeft afgelegd om haar eigen lichaam te accepteren, en moedigt fans aan om hetzelfde te doen. "You know you a star, you can touch the sky I know that it's hard but you have to try", zingt ze in de hit "Good as hell".