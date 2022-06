Metalfestival Graspop in Dessel wapent zich tegen de hitte: gratis water en zonnecrème te koop

Het is drie jaar geleden dat het vierdaagse metalfestival Graspop nog is kunnen doorgaan. De komende dagen worden heel warm, zaterdag zelfs tot boven de 30 graden. "Maar we zijn goed voorbereid", zegt Dessels burgemeester Kris Van Dijck (N-VA) in Start Je Dag. "Wij moeten altijd rekening houden met het weer. In het verleden viel er al bakken regen, waardoor de wei onder water liep. Nu bereiden we ons voor op heet weer."