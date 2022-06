Minister Demir dient klacht in na doodsbedreigingen op boerenprotest Merksplas

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat een klacht indienen na bedreigingen bij een boerenprotest in Merksplas. Bij dat protest was er een pop aan een galg gehangen met daarbij het opschrift "Demir aan de strop". Volgens het kabinet wil de minister het debat met de boeren "met open vizier" voeren, maar "iedere vorm van agressie is onaanvaardbaar".