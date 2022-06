Nieuwe politieke partij KORTbij in Kortenaken: "Los van CD&V en over partijgrenzen heen"

CD&V Kortenaken speelde al twee jaar met het idee om een nieuwe politieke beweging op te richten. “We voelden als CD&V-Kortenaken al langer dat dorpspolitiek veel dichter bij de mensen staat dan de wetstraatpolitiek”, zegt burgemeester Kristof Mollu. “De afgelopen twee jaar hebben we dan ook gezocht hoe we daar in Kortenaken mee zouden omgaan. Ik moet ook niet onder stoelen of banken steken dat de laatste maanden de peilingen voor CD&V alleen maar slechter zijn geworden. Het merk CD&V is niet meer wat het was. Dat heeft uiteraard meegespeeld, maar het belangrijkste is dat we iets nieuws willen beginnen over de partijgrenzen heen.”