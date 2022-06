Nieuwe staalfabriek in Hooglede: "We zoeken nog veel werknemers uit de buurt"

Het Nederlandse bedrijf 24/7 Tailor Steel opent een eerste vestiging in ons land. De staalfabriek komt in Hooglede, langs de R32, ter hoogte van het rondpunt aan de Brugsesteenweg. Het bedrijf maakt metalen platen en buizen voor andere bedrijven. "In West-Vlaanderen zitten veel bedrijven die machines maken en landbouwbedrijven. Dat zijn klanten van ons en op die manier kunnen we snel leveren aan hen", vertelt Carl Berlo, de directeur van 24/7 Tailor Steel.

De fabriek zou kunnen opstarten na de zomer van 2023. Daarvoor heeft het bedrijf nog zo'n 250 werknemers nodig. Die zullen uit de streek rond Hooglede komen. "Daar is een goede werkmentaliteit. De mensen pakken hun werk stevig aan, houden ervan om naar elkaar om te kijken en in een team te werken. Dat zijn ook de drie kernwaarden waar wij voor staan", laat Berlo nog weten.