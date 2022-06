Oldtimers rijden 5.500 km van Ieper naar Istanbul: "Wagens op de Grote Markt zijn magnifiek"

Enkel wagens die voor 1976 gebouwd zijn, mogen deelnemen aan de rally. De oudste wagen dateert van 1924. De oldtimers rijden door acht landen om uiteindelijk in Istanbul in Turkije aan te komen. Op dit moment staan de historische wagens nog op de Grote Markt van Ieper.

"Iedereen kan de wagens gratis gaan bezichtigen", vertelt Desmadryl. "Het is een meerwaarde voor iedereen, want het kost ons niks en het beeld van die oldtimers op onze Grote Markt is magnifiek. Het decor met de Lakenhallen is historisch en de markt is vooral groot genoeg, dus het is de perfecte startplaats voor historische wagens."