Gentse "penisplant" staat in bloei: "Kleiner dan in Meise, maar grootte doet er niet toe!"

Net als in de plantentuin van Meise stond er ook in de Gentse Plantentuin al enkele keren een penisplant, of reuzenaronskelk in bloei. De bloemen trekken veel kijkers aan omdat ze er spectaculair uitzien, maar ook omdat ze stinken. "Ze geuren behoorlijk penetrant op het hoogtepunt van hun bloei", volgens de Gentse universiteit. De plant komt uit het tropisch regenwoud. Daar hebben de boeren er schrik van want volgens een mythe zou de plant gevaarlijk zijn. Reuzenaronskelken op hun velden worden daar vernietigd.

Dit Gentse exemplaar, dat de naam Elise kreeg, is een kleintje in vergelijking met de plant van Meise. Maar de plant komt voor de universiteit wel op het ideale moment in bloei. Er loopt nu in het GUM, het universiteitsmuseum vlakbij de plantentuin, een tentoonstelling over penissen: PHALLUS. Norm & Vorm. "Zo'n bloei kondigde zich niet aan voor dit jaar. De komst van Elise is een grote verrassing."



Wil je de bloei van de aronskelk volgen, dan kan dat in de serres van de Plantentuin tijdens de openingsuren en via de livestream op de website.