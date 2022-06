Politie speurt Limburgse kanalen af naar vermiste personen

“We hebben in Limburg nog een aantal actuele verdwijningsdossiers”, vertelt Ward Miermans van de FGP. “En om de aantal jaren doen we een screening van alle kanalen, samen met een heleboel partners.” Bij de vorige actie in 2019 is toen een verdwijningszaak van 10 jaar oud opgelost. “Dat is altijd goed voor het verwerkingsproces van de familie en daarom doen we het. Het gaat om vermiste personen van bij ons, maar ook over buitenlandse dossiers”, aldus Miermans.