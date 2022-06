Brussels gerecht wil voormalige functionarissen in Guatemala aanhouden in zaak rond vermoorde Belgische missionarissen

De Brusselse raadkamer heeft geoordeeld dat er voldoende bezwaren zijn om de verdachten in de zaak rond de drie Belgische missionarissen die in de jaren '80 vermoord werden in Guatemala door te verwijzen naar assisen. Voor het proces er kan komen moet in de procedure ook de kamer van inbeschuldigingstelling zich nog over het dossier buigen. Zij kunnen de beslissing van de raadkamer bevestigen, of eventueel beslissen dat er toch geen doorverwijzing komt.