Rozentuin Kortrijk vroeger dan gewoonlijk in bloei door warme weer: "Ware bloemenpracht"

In de Internationale Rozentuin in Kortrijk staan ongeveer 200 soorten rozen. Met het warme weer van deze week staan de bloemen helemaal in bloei. "Het is op dit moment een ware bloemenpracht", zegt Andy Naeyaert, de tuinman van de Rozentuin. "We merken jaar na jaar op dat de rozen steeds vroeger in bloei staan. Dat heeft te maken met de warmere zomers die we jaar na jaar hebben."