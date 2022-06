Ryanair-topman daagt vakbonden uit: "Als ze willen staken, dat ze dan maar staken"

In België werden er nog geen stakingsdata aangekondigd. De onderhandelingen voor het cabinepersoneel zijn ook nog bezig, zo zei O'Leary, woensdag is er nog overleg gepland. "We boeken vooruitgang en we hebben er vertrouwen in dat de onderhandelingen op termijn succesvol zullen zijn", klinkt het. “Als het niet morgen is, dan wel de komende weken.”

Eind april staakte het in België gebaseerde cabinepersoneel van Ryanair al drie dagen. Een staking die volgens de topman weinig impact had. "Meer dan 60 procent van de vluchten van en naar België ging gewoon door", stelt O'Leary. "Alle passagiers werden op voorhand verwittigd en werden omgeboekt of terugbetaald. Er strandde geen enkele reiziger."