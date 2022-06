Stad Brussel lanceert nieuw zomerevenement In The Streets: "Brussel kan eindelijk weer leven"

In The Streets beslaat een parcours van zeven kilometer en bestaat uit wandelingen langs stripmuren, straatkunst, panoramische uitzichten, het straatmuziekfestival Vibe en onverwachte activiteiten. “Toeristen en Brusselaars kunnen zo via een cultureel parcours de stad ontdekken”, zegt Brussels schepen van Cultuur Delphine Houba (PS).

Aan elk uiteinde van het traject worden twee sportdorpen opgesteld. Play Down op het De Brouckèreplein en Play Up op het Poelaertplein. Het dorp Play Down in de benedenstad brengt een zomerse versie van de schaatsbaan van Winterpret, al is dat nu een rollerskatebaan van 500 vierkante meter. Vlak ernaast komt een pumptrackparcours waar experts in het skeeleren, skateboarden of BMX'en elk weekend demonstraties geven. Op 30 en 31 juli wordt er ook een 3x3 basketbaltornooi gespeeld.

Het dorp Play Up wordt een speeltuin in de bovenstad. Er worden drie klimwanden opgesteld, de liefhebbers van het spectaculaire parcours kunnen er over XXL-hindernissen springen en er is een zomerbar.