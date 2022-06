Steenbakkerij Vande Moortel in Oudenaarde zal geen vervuilde grond gebruiken voor opvullen putten

Vorige maand liet Steenbakkerij Vande Moortel weten dat de putten die langs de Schelde zijn ontstaan door de ontginning van leem en zand, gaat opvullen. Het bedrijf heeft daarvoor sinds 2009 een vergunning op zak. Alleen heeft ze intussen een nieuwe aanvraag ingediend waar sprake is van het vervoer van “grond met verhoogde waarde.” Grond die dus verontreinigd is. Toch is dat zeker niet het geval, zegt Geert Bogaert, milieudeskundige die het project begeleidt. "De vernieuwing van de vergunningsaanvraag is gebeurd omdat het transport via binnenschepen zal gebeuren, in plaats van met vrachtwagens. Daarvoor moeten we een aanlegsteiger bouwen. Door een gewijzigde wetgeving is er in de aanvraag sprake van verontreinigde grond. Maar dat gaan we zeker niet doen. Integendeel."