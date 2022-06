Studenten Geneeskunde aan VUB in Jette op zoek naar jonge simulatiepatiënten

Wanneer je bij de dokter komt, of in een ziekenhuis belandt, dan is dat meestal niet voor je plezier. En dan is een goede communicatie tussen dokter en patiënt belangrijk, ongeacht wat je overkomen is. En daarom is het nodig dat de geneesvrouwen- en heren van morgen al tijdens hun studentenperiode kunnen oefenen hoe ze met hun toekomstige patiënten omgaan.