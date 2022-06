Stuur van Jempi Monseré hersteld

Jean-Pierre Monseré werd in 1970 wereldkampioen op de weg in Leicester. Het jaar daarop vond hij de dood tijdens een banaal ongeval in een wielerwedstrijd in Retie. Het bronzen standbeeld van de wielerheld rustend op zijn koersfiets, werd vorig jaar september onthuld. Het is één van de publiekstrekkers van het wielermuseum. Ontelbare wielertoeristen en wielerliefhebbers trokken er al een selfie, samen met Jempi en zijn fiets.