Politiezone VLAS heeft nu ook Tactisch Respons Team: "Om snel en veilig agressieve of gewapende personen op te pakken"

Doorgaans bewegen de TARES-teams zich onherkenbaar rond op het publieke terrein. “Meestal in burger, met andere woorden, maar in sommige gevallen zijn we herkenbaar aan ons grijze uniform. Dat is zo bij grotere gecoördineerde acties. Onze mensen staan de klok rond paraat als snel respons-team bij risicovolle situaties en als ondersteuning van de reguliere ploegen. Naast de reguliere werking (identiteitscontroles, observaties, opstootjes of overlast) is het team gespecialiseerd in het omgaan met zeer agressieve mensen, incidenten waarbij vuurwapens betrokken zijn, bankovervallen, drugstrafieken en dergelijke”, zegt de korpschef Filip Devriendt.