Tientallen boeren blokkeren centrum Merksplas tijdens bezoek minister Demir, uit protest tegen stikstofakkoord

Boze boeren palmden het centrum in met hun tractoren, waardoor Merksplas helemaal afgesloten was. "Ze willen de landbouw in België helemaal tenietdoen", zegt een landbouwer die er ook bij was. "Minister Demir bepaalt wat wij mogen en wat niet. We hangen allemaal aan de strop. Vroeger hebben ze ons laten uitbreiden, en nu maken ze ons dood." Een boze actievoerster liet ook haar ongenoegen blijken op Twitter: