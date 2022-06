Tientallen diefstallen uit bestel- en bedrijfswagens opgelost dankzij camerabeelden van slachtoffer uit Jette

De speurders voerden al een tijdje een onderzoek naar de resem diefstallen, maar de zaak kwam in een stroomversnelling na een klacht van een inwoner uit Jette. Na de diefstal van bouwgereedschap uit zijn bestelwagen, verwittigde hij de politie en plaatste hij beelden van zijn bewakingscamera op sociale media. De rechercheurs konden de diefstal linken met tal van andere feiten in de maanden voordien, waarbij telkens bouwgereedschap en computermateriaal werd buitgemaakt.



"Dankzij de beelden die door de bewakingscamera zijn gefilmd, kunnen we de georganiseerde en methodische werkwijze zien van de drie daders die 's nachts handelden”, legt een van de speurders uit. "Twee daders komen het busje binnen via de voorkant en snijden een gat tussen het bestuurderscompartiment en de achterkant. De medeplichtige keerde iets later terug naar het voertuig om de gestolen goederen in zijn bestelwagen te laden. De diefstal wordt gepleegd, zonder de aandacht te trekken, in minder dan 30 minuten.”