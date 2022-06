Universiteit Hasselt helpt lokale handelaars vernieuwen

De retailmarkt verandert in sneltempo, ook in de winkelstad Hasselt is dat zo. Handelaars voelen meer en meer de druk van het onlineshoppen en moeten meer dan ooit inzetten op een goede inrichting van hun winkels en op een leuke winkelbeleving. Grote winkelketens kunnen daarvoor beroep doen op eigen experts en zo snel inspelen op de nieuwste evoluties in het winkellandschap. Maar voor kleinere handelszaken is dat niet altijd even makkelijk, ze hebben de handen al vol met het openhouden van de winkel. Daarom dat het stadsbestuur van Hasselt nu de hulp inroept van de Universiteit Hasselt.