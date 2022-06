Vader en partner van advocate gearresteerd in onderzoek naar schietpartij in Beringen

Gisteravond rond 17.30 was er een schietincident in Beverlo. Een man van 42 werd naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij geraakt was aan zijn benen. Hij heeft vandaag het ziekenhuis al mogen verlaten.

De feiten speelden zich af in de familiale sfeer. Gisteravond nog werd de 63-jarige vader van de advocate gearresteerd. Hij zal morgen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Nadat de partner uit het ziekenhuis ontslagen werd, is ook hij opgepakt. Mogelijk wordt ook hij voorgeleid.

Advocaat Jan Keulen staat de opgepakte vader bij. Hij wacht voorlopig het verdere onderzoek af. Zo moet er nog duidelijkheid komen over wie het vuurwapen bij zich had en wie de schoten heeft gelost. Daarover moet het onderzoek dat deskundigen ter plaatse hebben gedaan meer duidelijkheid over brengen.