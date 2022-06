Vrachtwagen grijpt fietser op fietspad in Retie: 65-jarige man sterft ter plaatse

In Retie is vanmiddag een dodelijk ongeval gebeurd in de Pijlstraat, zeg maar de ringweg rond het dorp. Een vrachtwagen sloeg rechts af en maaide een fietser van het fietspad die in dezelfde richting reed. De 65-jarige man op de fiets uit Oud-Turnhout overleed ter plaatse.

Politie en parket onderzoeken de zaak. Vermoedelijk gaat het om een dodehoekongeval en zag de trucker de fietser niet. De steenweg richting Kasterlee is in beide richtingen afgesloten.