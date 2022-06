Vrouwen vertonen meer duurzaam leiderschap in gesimuleerde ruimtemissies

Dit kenmerk van 'vrouwelijk' leiderschap zou echter nuttig kunnen zijn in extreme situaties. Analoge ruimtemissies zijn stresserend door de langdurige isolatie, afzondering en de beperkte hulpbronnen en elke conflict tussen personen kan het succes van het team in gevaar brengen. Sociale wetenschappers zijn het erover eens dat een leider in zo'n omgeving zowel taak- als mensgericht zou moeten zijn.

"Deelname aan een analoge ruimtemissie gaat niet enkel over avontuur, opwinding en ontdekkingen. Tijdens de missie voert de ploeg voornamelijk routinetaken uit: eten bereiden, afwassen en de ruimte schoonmaken. In deze omgevingen moeten mensen gedurende lange tijd overleven zonder de emotionele en psychologische steun van hun familie en vrienden. Dat is de reden waarom een leider die bekommerd is om de emotionele noden van zijn of haar team, duurzamer wordt, vooral in de latere stadia van de missie", zei Popovaité.

Daarom suggereert ze dat vrouwen beter geschikt zouden kunnen zijn voor langdurige ruimtemissies dan mannen. Daar is echter nog meer onderzoek naar nodig, aldus Popovaité.

Het onderzoek van Popovaité is gepubliceerd in Acta Astronautica. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Technische Universiteit van Kauna.