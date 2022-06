Weg met rondslingerende deelsteps: in het toeristische deel van Bredene komen vaste dropzones

Vanaf begin juli kan je in Bredene-Duinen enkel nog deelsteps achterlaten in zes speciale dropzones. Die maatregel komt er na een reeks klachten over steps die her en der achtergelaten worden. Je zal de rit maar kunnen beëindigen als je de step achterlaat in één van die zones.

Burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene (Vooruit) wil wel benadrukken dat hij voorstander is van de deelsteps: "We hebben veel liever dat de inwoners en toeristen die steps gebruiken in plaats van de wagen, dat is goed voor het milieu, maar zonder vaste parkeerplaatsen zorgen die in de toeristische zone echt voor overlast."

Op de rest van het grondgebied Bredene en in buurstad Oostende kan je wèl nog overal de steps achterlaten.