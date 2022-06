Wordt Jo Vally de nieuwe burgemeester van Meise in 2024? "Zeg nooit 'nooit'!"

Als het van oud-burgemeester Roger Heyvaert (LB+) afhangt, staat Vally in 2024 op een politieke lijst. "Heyvaert zei me dat dat echt iets voor mij zou zijn", aldus Vally, "en dan denk ik: waarom niet, maar ik zeg altijd: als je iets doet, moet je het goed doen en moet je er tijd voor hebben. Jaren geleden had ik hier zeker geen tijd voor maar nu... You never know, hè. Je weet maar nooit." Vally benadrukt wel dat muziek zijn prioriteit is. "Muziek maken en optreden komt op de eerste plaats, maar er zijn nog artiesten die in de politiek zitten of zaten, bijvoorbeeld Chris Van Tongelen, Margriet Hermans of Walter Grootaers."

Bij welke partij Vally zich zou aansluiten, weet hij niet. "Ik heb er over nagedacht, maar nog niets over besloten. Misschien maak ik wel een eigen partij. Als het zover komt natuurlijk, we zien wel." Jo Vally zou overigens niet onder zijn artiestennaam op het stembiljet staan, maar wel onder zijn echte naam, Valère Lauwers. "Dat wordt dan burgemeester Lauwers!", lacht Vally.