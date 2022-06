Zestiger veroordeeld: hij plaatste honderden valse seksadvertenties op site van concurrent

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Karel V.H. (61) uit Boom schuldig verklaard voor het plaatsen van honderden valse advertenties van sekswerkers op de website redlights.be. De beklaagde wilde zo de sekssite in diskrediet brengen en klanten naar zijn eigen sekssites lokken.



De beheerder van redlights.be had in oktober 2015 klacht ingediend. Hij verklaarde dat hij al sinds 2011 het slachtoffer was van een beschadigingsoperatie door Karel V.H. Die zou valse advertenties op de website plaatsen, waardoor redlights geconfronteerd werd met misnoegde klanten.

De gedupeerden klaagden dat ze naar een onbestaand adres waren gestuurd, dat ze bij een man in plaats van een vrouw waren beland of dat ze belaagd werden met berichten, waarin ze werden uitgescholden. De beklaagde zou dit volgens de beheerder doen in de hoop dat klanten dan naar zijn sekssites zouden overstappen. Hij zou ook een aantal sekswerkers belaagd hebben met ongewenste berichten en telefoontjes.

Karel V.H. ontkende de tenlasteleggingen maar de rechtbank vond de feiten op basis van het onderzoek bewezen. Aangezien de zaak al bijna zeven jaar aansleept, vond de rechtbank dat de redelijke termijn was overschreden. De beklaagde werd daarom eenvoudig schuldig verklaard. Hij moet de beheerder van redlights.be 2.125 euro euro schadevergoeding betalen.

Het Gents hof van beroep had Karel V.H. in 2015 al veroordeeld tot achttien maanden cel voor gelijkaardige feiten.