25 personen met brandwonden bij lopen over hete kolen in Zwitserland

Vuurlopen is een ritueel dat in verschillende culturen gebruikt wordt als overgangsritueel, als krachtmeting of als geloofsbewijs. Gewoonlijk is vuurlopen zonder gevaar, omdat het contact met de hete kolen erg kort is. Bovendien zijn gloeiende kolen slechte warmtegeleiders en hebben ze een lage warmtecapaciteit, waardoor de temperatuur van de kolen niet snel stijgt.

Het is nog niet duidelijk hoe de deelnemers de brandwonden precies hebben opgelopen, de politie is een onderzoek gestart.