70 banen op de tocht bij rubberproducent Arlanxeo uit Zwijndrecht: "Eerst loonverlies en nu 70 werknemers overbodig"

De vakbonden weigeren mee te stappen in het verhaal. "Voor ons kan dit niet. De afvloeiïng past volgens de directie in een investeringsplan, maar dit is voor ons nog geen uitgemaakte zaak. Men laat de beste krachten gaan en verwacht dat de rest zich nog flexibeler opstelt. Daar hebben we zeer grote vragen bij. In 2014 werd ook een herstructurering doorgevoerd met de belofte dat alles beter zou gaan. Acht jaar later staan we hier terug. Het vertrouwen is dus zoek."