Kunstberg-site in Lummen wordt groene woonomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking

O.C. Sint-Ferdinand en de projectontwikkelaar die het complex zal bouwen, hebben vandaag hun handtekening gezet onder de bouwovereenkomst. Voor O.C. Sint-Ferdinand is het project broodnodig, omdat de infrastructuur van hun eerste bezigheidstehuis, Den Heuvel Genenbos, compleet verouderd is. De werken voor de nieuwe woningen en het nieuwe bezigheidshuis starten in oktober.