Aantal mensen wereldwijd op de vlucht bereikt triest record: "Meer dan 100 miljoen gedwongen op de vlucht"

Het aantal vluchtelingen steeg in 2021 tot 27,1 miljoen in onder meer Oeganda, Tsjaad en Soedan was er een stijging. Er waren 21,3 miljoen vluchelingen onder UNHCR mandaat en 5,8 onder mandaat van UNRWA, de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten.

Het aantal mensen die op de vlucht waren in eigen land steeg vorig jaar tot 53,2 miljoen. De stijging werd veroorzaakt door toenemend geweld of conflict in onder meer de Tigray-regio in Ethiopië, Myanmar, Burkina Faso en Tsjaad.

De meeste vluchtelingen werden net als in voorgaande jaren opgevangen door buurlanden. Het aantal asielzoekers steeg tot 4,6 miljoen mensen, een stijging van 11 procent.