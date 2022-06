BEKIJK - Gas onder de zeebodem van Cyprus: een zegen of een vloek voor het verdeelde eiland?

Onder de zeebodem in Cyprus zit gas. En daar zien de regering in Nicosia en de energiemaatschappijen wel brood in, zeker nu Europa minder afhankelijk wil worden van Russisch gas. Maar is dat allemaal wel zo simpel als het lijkt? Want Cyprus is nog altijd een verdeeld eiland met de Republiek Cyprus en het noordelijke Turkse deel. De vraag is of grote investeringen in boorputten, terminals en pijplijnen in zo'n geopolitiek wespennest wel kans maken. Bekijk hierboven de reportage van "Terzake".